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برلمان

نائبة: كنا في حاجة لوجود قناة للتواصل مع المواطنين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:41 ص
النائبة غادة صقر
النائبة غادة صقر
عبد الرحمن سرحان
أشادت النائبة غادة صقر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، بقرار البرلمان بتدشين قناة على اليوتيوب لعرض فعاليات وأنشطة المجلسة، مؤكدة على أنه من الضرورة أن تكون هناك قناة اتصال بين المواطنين والنواب.

وأضافت "صقر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجميع يأمل فى أن يري من يعبر عنه، ويحمل آلامه، مشددة على ضرورة تجنب اقتطاع الكلمات من سياقها، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمجلس.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس الأحد، قد فرر إطلاق قناة على موقع "يوتيوب" لبث فاعليات وأنشطة المجلس بشكل دورى.

وتتضمن قناة "اليوتيوب" الجديدة، 6 أقسام، متمثلة فى نشاط رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ونشاط الأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد، بالإضافة إلى قسم خاص بنشاط وكيلى المجلس، وأخرى بالتقارير الإعلامية، والأفلام التسجيلية والوثائقية.
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