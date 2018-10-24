نائبة: كنا في حاجة لوجود قناة للتواصل مع المواطنين

أشادت النائبة غادة صقر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، بقرار البرلمان بتدشين قناة على اليوتيوب لعرض فعاليات وأنشطة المجلسة، مؤكدة على أنه من الضرورة أن تكون هناك قناة اتصال بين المواطنين والنواب.





وأضافت "صقر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجميع يأمل فى أن يري من يعبر عنه، ويحمل آلامه، مشددة على ضرورة تجنب اقتطاع الكلمات من سياقها، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمجلس.





كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أمس الأحد، قد فرر إطلاق قناة على موقع "يوتيوب" لبث فاعليات وأنشطة المجلس بشكل دورى.



