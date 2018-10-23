خطة شاملة لتجميل وتطوير الطرق والميادين والشوارع بالفيوم ..صور

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعا مع المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم اجتماعا وممثلي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم ومسئولي الإدارة العامة للموهوبين بمديرية التربية والتعليم للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتطوير ومعالجة الطرق بمختلف مدن وأحياء ومراكز وقرى المحافظة.



شدد المحافظ على الارتقاء بمستوى النظافة وتكثيف أعمال التجميل ومعالجة الطرق بشتى أنحاء المحافظة لظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، بالتنسيق مع إدارة الموهوبين لتنفيذ أعمال فنية معبرة عن الفيوم وحضارتها، كما أكد على استكمال البلدورات والإنترلوك الناقص بالأرصفة.



أشار إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات حال القيام بأعمال الرصف بحيث لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر حفاظًا على المال العام، وإلزام مختلف القطاعات المشاركة بموقع العمل بتحرير محضر يفيد الانتهاء من الأعمال، لافتًا إلى ضرورة رفع كافة الإشغالات خلال الحملات الدورية وتطبيق القانون وإجراء المحاضر اللازمة للمخالفين.



وجه المحافظ مسئولي الموهوبين بتجهيز وإعداد رسومات فنية مناسبة ومعبرة عن المحافظة لتجميل الأسوار والميادين الشوارع الرئيسية والجانبية، مما يضفى على المحافظة الشكل الجمالي المناسب، وأكد على مسئولي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم مراعاة المقاييس الفنية حال رصف الطرق وعمل أساس ساند للأرصفة لحمايتها حال سير المركبات بجانبها.



وأشار محافظ الفيوم إلى إهمية دراسة نقل مرفق الإسعاف لمكان آخر واستغلال الموقع الحالي لإنشاء جناح مستقل للإستقبال بمستشفى الفيوم العام.