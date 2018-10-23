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محافظات

إخلاء عمارة سكنية ومنزلين بدمنهور بعد ظهور ميل بها

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:21 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إخلاء سكان عمارة ومنزلين بحي أبوالريش بدمنهور، بسبب ميل العمارة على المنزلين المجاورين لها بشارع مدرسة أم المؤمنين، ونقل السكان إلى مساكن الإيواء.

كان محافظ البحيرة، يرافقه اللواء خالد عطية رئيس مدينة دمنهور، قد تفقدا موقع ميل عمارة على منزلين بشارع مدرسة أم المؤمنين بحي أبوالريش.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطار من العميد أحمد عشماوي مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وجارى إخلاء السكان، وتم فرض كردونًا أمنيا بحي أبوالريش بدمنهور حفاظا على ارواح المواطنين.
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