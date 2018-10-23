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محافظ البحر الأحمر: الغردقة ضمن أفضل 5 مدن سياحية بالعالم .. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:52 م
اللواء أحمد عبدالله،
اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر
هاني حسين
قال اللواء أحمد عبدالله ، محافظ البحر الأحمر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الأولى إلى محافظة البحر الأحمر سألني عن أهم المشاكل وأبلغته أنها مشكلة توافر المياه، ووجه بإنشاء محطة اليسر التي وفرت تأمينا مائيا لـ مدينة الغردقة بالكامل".

وأضاف "عبد الله"، في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا: "نعمل على منظومة تحسين الصورة البصرية لمدينة الغردقة عن طريق تطوير العشوائيات، والتطوير الحضري لمدينة الغردقة الجديدة، ورفع كفاءة المنازل، وتجميل المماشي السياحية بالغردقة، بالإضافة إلى نقل الورش والمحلات غير الصديقة للبيئة إلي مدينة الحرفيين خارج مدينة الغردقة، والتي تبنيها وزارة الأوقاف".

وتابع:" نعمل على بناء الموقف الإقليمي وتجميع المواقف خارج مدينة الغردقة، وبعد الانتهاء من تطوير مدينة الغردقة ستكون من أفضل 5 مدن سياحية في العالم".

وأكمل:" المخالفات مستمرة ولكن تطبيق القانون يردع أي فرد يفكر في ارتكاب المخالفة، ونعمل على تسيير الرحلات البحرية لجمعية المحافظة على البيئة ومحميات البحر الأحمر لمراقبة المراكب، وأي مركب مخالف يلحق ضررا بالشعب المرجانية أو يزعج الدولفين، ستوقع عليه الغرامة وسيتم إيقافه لمدة 3 أشهر و50 ألف جنيه غرامة".
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