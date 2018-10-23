نائب محافظ شمال سيناء: 3 مقترحات لتطوير ميادين وشوارع العريش

أعلن اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، أنه سيتم وضع 3 مقترحات لتطوير ميادين وشوارع مدينة العريش، لاختيار مقترح واحد لتنفيذه بالتنسيق مع مجلس المدينة وإدارة المرور والجهات المعنية.



وحث محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة الجهات المنفذة للمشروع - خلال لقائه معهم اليوم "الثلاثاء" - على سرعة الانتهاء من أعمال التنمية والتطوير لمدينة العريش في مختلف القطاعات من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وتليفونات وغاز طبيعي وغيرها.



من جانب آخر أكد المهندس مصطفى عايش رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن هذا المشروع يعد منحة لأهالي العريش بسبب الظروف التي واجهوها .. مشيرا إلى أن المرحلة الأولى في المشروع تشمل تطوير 5 ميادين، وهى الرفاعي والنصر والساعة وبنك القاهرة والعتلاوى ، علاوة على تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتي الطريق الدائري إلى جانب تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحري.