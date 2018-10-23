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أخبار العالم

باكستان: السعودية تدعم ميزان مدفوعاتنا بـ 3 مليارات دولار

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:56 م
عمران خان
عمران خان
أ ش أ
أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اعتزام المملكة العربية السعودية دعم بلاده، بتوفير وديعة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار لمدة عام واحد وذلك "لدعم ميزان المدفوعات".

وذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني - في بيان نقلته قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء - أنه تم الاتفاق على أن توفر المملكة العربية السعودية لمدة عام واحد تسهيلات مدفوعات مؤجلة السداد لاستيراد النفط وذلك بحوالي 3 مليارات دولار.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان قد وصل أمس إلى العاصمة السعودية الرياض، وشارك في فعاليات مؤتمر الاستثمار، حيث تعتبر هذه ثاني زيارة يقوم بها للسعودية في غضون شهر واحد.
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