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أخبار العالم

15 مصابا في انهيار سلم بـ مترو روما بينهم مشجعو سيكسا موسكو.. فيديو وصور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:53 م
مصاب بالحادث
مصاب بالحادث
حسام رضوان
انهار مصعد كهربائي في محطة مترو في العاصمة الإيطالية روما، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات خطيرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الحادث وقع في محطة "ريبوبليكا"، وكان من بين المصابين مشجعي فريق "CSKA موسكو" الروسي.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن عدد المصابين وصل 15 شخصا من بينهم مشجعين للنادي الروسي.


15 مصابا في انهيار سلم بـ مترو روما بينهم مشجعو سيكسا موسكو.. فيديو وصور
15 مصابا في انهيار سلم بـ مترو روما بينهم مشجعو سيكسا موسكو.. فيديو وصور
15 مصابا في انهيار سلم بـ مترو روما بينهم مشجعو سيكسا موسكو.. فيديو وصور
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