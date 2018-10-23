15 مصابا في انهيار سلم بـ مترو روما بينهم مشجعو سيكسا موسكو.. فيديو وصور

انهار مصعد كهربائي في محطة مترو في العاصمة الإيطالية روما، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات خطيرة.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الحادث وقع في محطة "ريبوبليكا"، وكان من بين المصابين مشجعي فريق "CSKA موسكو" الروسي.



وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن عدد المصابين وصل 15 شخصا من بينهم مشجعين للنادي الروسي.





