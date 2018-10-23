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اقتصاد

حماية المستهلك يحذر من الأدوية مجهولة المصدر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:11 م
صدى البلد
أ ش أ
حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من التعامل مع الأدوية مجهولة المصدر أو بدون بيانات، والتي يتم طرحها بالأسواق أو الإعلان عنها عبر القنوات الفضائية أو صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لخطورتها على صحة وحياة المستهلكين.

قال اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس الجهاز في تصريح اليوم، إنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة للرقابة على الصيدليات، لضبط الممارسات التجارية الضارة بصحة وسلامة المستهلكين والتصدي للمتلاعبين.

حذر عبد المعطي المستهلكين من استخدام أي منتجات طبية أو دوائية أخرى غير المرخص بإنتاجها من وزارة الصحة، نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات أو عدم صلاحيتها للاستخدام، مما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك، كما يلحق أضرارا بحقوقه المادية، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية ضبط 2682 من العدسات اللاصقة، مجهولة المصدر ببعض المحال بالقاهرة ومحافظات المنيا و كفر الشيخ والإسكندرية غير مدون عليها أي بيانات، وبدون فواتير تفيد مصدرها، كما تم ضبط 225 محلولا ومستحضرات تجميل (كريم بشرة) مقلدة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف عبد المعطي أنه تم رصد إعلان على قناة فضائية للترويج لمنتج لعلاج النحافة، ومنتج آخر لممارسات كمال الأجسام، وبمخاطبة المعهد القومي للتغذية بشأن ترخيص المستحضر أفاد المعهد بأن الترخيص صادر بمستحضر غذائي بطعم الشيكولاته مصدر للبروتين، ولا يوجد بالترخيص ألوان أو أحجام أخرى، وبذلك يعتبر الترخيص الخاص للمستحضر مخالف للمنتج المتداول بالأسواق، وتم تحرير محضر بالإجراءات للعرض على النيابة العامة للتصرف.

وأكد راضى أن الجهاز سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أي منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأشار إلى اهتمام الجهاز بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة التوعية، الرقابة، الحماية بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلكين من بعض السلع أو المنتجات الضارة، مؤكدا استمرار حملات الجهاز لضبط الأسواق بالتنسيق مع كافة الأجهزة، مناشدًا جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى على الخط الساخن 19588 أو من خلال خدمة رقم الواتس آب 01281661880.
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