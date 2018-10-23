أنجلينا جولي تتفقد وضع اللاجئين الفنزويليين في بيرو لهذا السبب.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو أثناء تفقد النجمة الهوليوودية " أنجلينا جولي" وضع اللاجئين الفنزويليين في مدينة بيرو المضيفة لهم.



وتدافع اللاجئين حول انجلينا جولي من أجل الترحيب بها، والتقاط بعض الصور التذكارية معها لحظة وصوله.



جدير بالذكر ان الأمم المتحدة كلفت انجلينا بتتفقد شؤون اللاجئين الفنزويليين بعد تعرضهم لأزمة اقتصادية كبيرة.

