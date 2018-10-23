ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أنجلينا جولي تتفقد وضع اللاجئين الفنزويليين في بيرو لهذا السبب.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:23 م
النجمة الهوليوودية
النجمة الهوليوودية " أنجلينا جولي"
حسام الحارتي
عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو أثناء تفقد النجمة الهوليوودية " أنجلينا جولي" وضع اللاجئين الفنزويليين في مدينة بيرو المضيفة لهم.

وتدافع اللاجئين حول انجلينا جولي من أجل الترحيب بها، والتقاط بعض الصور التذكارية معها لحظة وصوله.

جدير بالذكر ان الأمم المتحدة كلفت انجلينا بتتفقد شؤون اللاجئين الفنزويليين بعد تعرضهم لأزمة اقتصادية كبيرة.
loading...

ترشيحاتنا

قطر تعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قلب الدوحة

الترجي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز دراماتيكي على بريميرو.. فيديو

حدثت في مصر.. قصة المعركة التي أنهت الحرب العالمية الثانية

أردوغان ملك التراجعات.. فيديو وصور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

في اليوم العالمي للروماتيزم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

صدى البلد ينشر آخر تطورات قضية قتلى مكتب بريد قليوب

ولي العهد السعودي يشارك في مؤتمر الاستثمار بالرياض

محافظ بورسعيد يضبط سيارتي تهريب بمنفذ الجميل ويأمر بوقفهما ٣ أشهر

ريهام سعيد ترد على هجوم محمد رشاد: إنت لسة فنان صاعد ومتاخدنيش كبش فدا

رسميا .. الهلال السعودي يعلن إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي

حبس ممرض تحرش بمريضة تحت تأثير المخدر داخل العناية المركزة بمستشفى الدمرداش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

فيديو

أحمد موسى يروى تفاصيل مشاركة أبو العينين في منتدى الاستثمار العالمي بجنيف
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات: برونزية أولمبياد الشباب إنجاز كبير
شاهد.. فيلم تسجيلي عن إنجازات وأنشطة رجل الأعمال محمد أبو العينين
الزمالك إلى دور الـ 8 من كأس مصر بثنائية في شباك الإنتاج.. فيديو
محافظ البحر الأحمر: الغردقة ضمن أفضل 5 مدن سياحية بالعالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟