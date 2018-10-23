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اتحاد الخماسي: مصر تحقق أول ميدالية أوليمبية فى التاريخ بالأرجنتين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، إن الاتحاد يسير بخطوات ثابتة لتحقيق البطولات والميداليات الذهبية وأوضح أن الاتحاد قام بتجهيز المنتخب للمشاركة فى أولمبياد الشباب فى الأرجنتين فى 4 سنوات.

وأضاف خلال حواره على قناة دي ام سي، أن أحمد الجندى حاصل على ذهبية أولمبياد الشباب فى الخماسي الحديث، و سلمى أيمن حصلت أيضًاعلى ذهبية أولمبياد الشباب في الخماسي الحديث، يعتبر إنجازا يتم لأول مرة فى تاريخ مصر.

وأشار إلى أن هذه الميداليات تعتبر أول ميدالية أوليمبية مصرية فى تاريخ مصر فى لعبة الخماسي وكشف أن البطولة السابقة لم نحقق أي ميداليات.
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