خلال مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. المالية: ألغينا 4 عطاءات لسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين.. ومحسن عادل: الأسواق العالمية ستشهد موجة جديدة من ارتفاع الفائدة

مساعد وزير المالية: ألغينا 4 عطاءات لسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين

رئيس هيئة الاستثمار: الأسواق العالمية ستشهد موجة جديدة من ارتفاع الفائدة

نائب وزير الإسكان: 20 مليار جنيه من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري





انطلقت فعاليات مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة من يأخذ المبادرة، والمنعقد تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وكريم هلال العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، لمناقشة الأدوات التمويلية الجديدة لدعم الاقتصاد بالتزامن مع إقرار قانون هيئة سوق المال.وقال أيمن الصاوي العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب، إن هناك عوامل تحتاجها الصكوك من أجل البدء في إصدارها، حيث أنها تتطلب تعديلات تشريعية حتى يتم العمل بها داخل مصر.وأضاف أن فكرة توفير التمويل الخاص بالصك تختلف عن تمويلات البنوك بطرق غير تقليدي ومعرفة درجات التسعير والمخاطر لجذب عمليات الاكتتاب على الصك.وأشار إلى أن الصكوك التي تتناسب في عمليات الطرح هي العقارات والقطاع الإسكان.قال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لشئون أسواق المال، إن الوزارة ألغت خلال الأسبوعين الماضيين ٤ عطاءات لسندات الخزانة بدون أي إملاءات من أحد، مؤكدًا أن المالية تم اتهامها في وقت سابق بأنها تقبل أي مبالغ مالية من أي مستثمرين لتمويل فجوة الدين، معتبرًا أن تلك الاتهامات غير صحيحة.جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة"، والمنعقد تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، وكريم هلال، العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، لمناقشة الأدوات التمويلية الجديدة لدعم الاقتصاد بالتزامن مع إقرار قانون هيئة سوق المال.وأضاف عبد الرحمن أن وزارة المالية تطرح أدوات دين بالوقت المناسب والشروط التي تناسبها.وأوضح أن هناك إقبالا من البورصات الأجنبية، خصوصا لندن، وكبار المستثمرين، وتقديم طلبات الاكتتاب في السندات الدولية التي تطرحها مصر.وأشار إلى أنه في ظل الأجواء الاقتصادية السابقة وارتفاع فاتورة الدين العام، لكن لم تتأخر الوزارة عن سداد أي دولار عن طروحات السندات التي ينتهي أجلها لصالح المستثمرين.وأكد أن أرقام الإيرادات من ضرائب المهن الحرة تعتبر مدعاة للضحك والسخرية بالرغم من ارتفاع وتعافي الإيرادات العامة لمواجهة أعباء الدين العام.توقع محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن تشهد الأسواق العالمية موجة جديدة من ارتفاع أسعار الفائدة.جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة"، والمنعقد تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، وكريم هلال، العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، لمناقشة الأدوات التمويلية الجديدة لدعم الاقتصاد بالتزامن مع إقرار قانون هيئة سوق المال.وقال عادل إن تلك التحديات تتطلب التوجه الأدوات تمويلية جديدة جاذبة للاستثمار وتقلل تكلفته، معتبرًا أن تلك الإجراءات تتوافق مع الصكوك.وأضاف أن الصكوك تعتبر أداة تمويلية، ينبغي على الحكومة أن تتولى مبادرة أولى طروحاتها لجذب المستثمرين.وأوضح أن عملية اختيار التوقيت والطرح ينبغي أن يكون محفزًا.أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستنتهي قبل نهاية العام المالي الجاري من استخدام مبلغ ٢٠ مليار جنيه بصورة إجمالية من مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة"، والمنعقد تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، وكريم هلال، العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، لمناقشة الأدوات التمويلية الجديدة لدعم الاقتصاد بالتزامن مع إقرار قانون هيئة سوق المال.وقال إن الاعتماد على الصكوك يعتبر خطوة جيدة، إذ إنها أداة تمويلية للمشروعات ومناسبة لقطاع الإسكان، مشيرا إلى أن طرح الصكوك بحاجة لدراسات دقيقة ومراعاة تقليل المدة الزمنية للطرح.