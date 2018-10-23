افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لسياحة المنيا.. غدا



وأوضح الدكتور "محمد جلال" بأن المؤتمر يهدف إلى الترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي في ظل التنافس الدولي بين المقاصد السياحية، وتطبيق مفهوم الجودة الشاملة فى مجال السياحة والضيافة، ووضع حلول للتحديات التي تواجه تطبيق مفهوم السياحة الخضراء والإرشاد البيئي، واستغلال أنماط السياحة غير التقليدية داخل جمهورية مصر العربيه مثل المحميات الطبيعية ومشاهدة الطيور، بالإضافة إلى تشجيع استخدام أحدث التطبيقات الذكية فى مجال السياحة والضيافة.



وأشارت الدكتور سماح عبد الرحمن أنه سيقام علي هامش المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل في الإرشاد السياحي وإدارة الفندقة، يحاضرها نخبة من الخبراء المتخصصين من أكاديميين ورجال الصناعة والمهنيين والباحثين، وذوي التخصصات المرتبطة بصناعة الصناعة بمصر، كما سيتم إقامة معرض صورة وحكاية بالتعاون مع وزارة الآثار قطاع المتاحف بالمتحف الآتوني بالمنيا.

ينطلق صباح غد بالقاعة الكبري بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات فعاليات المؤتمر الدولي الثاني الذي تعقده كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، بعنوان " مصر كمقصد سياحي تنافسي في عالم متغير" المقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور أبو بكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سماح عبد الرحمن، عميدة كلية السياحة والفنادق ورئيسة المؤتمر، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 24 حتي 26 أكتوبر.يشهد المؤتمر مشاركة عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والدكتور حسام درويش الأمين العام المساعد للتدريب بالمنظمة العربية للسياحة، بالإضافة إلي مشاركة مدير المعهد الفرنسي للآثار.