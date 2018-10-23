ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لسياحة المنيا.. غدا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:12 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض
ينطلق صباح غد بالقاعة الكبري بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات فعاليات المؤتمر الدولي الثاني الذي تعقده كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، بعنوان " مصر كمقصد سياحي تنافسي في عالم متغير" المقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور أبو بكر محي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سماح عبد الرحمن، عميدة كلية السياحة والفنادق ورئيسة المؤتمر، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 24 حتي 26 أكتوبر.

يشهد المؤتمر مشاركة عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والدكتور حسام درويش الأمين العام المساعد للتدريب بالمنظمة العربية للسياحة، بالإضافة إلي مشاركة مدير المعهد الفرنسي للآثار.

وأوضح الدكتور "محمد جلال" بأن المؤتمر يهدف إلى الترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي في ظل التنافس الدولي بين المقاصد السياحية، وتطبيق مفهوم الجودة الشاملة فى مجال السياحة والضيافة، ووضع حلول للتحديات التي تواجه تطبيق مفهوم السياحة الخضراء والإرشاد البيئي، واستغلال أنماط السياحة غير التقليدية داخل جمهورية مصر العربيه مثل المحميات الطبيعية ومشاهدة الطيور، بالإضافة إلى تشجيع استخدام أحدث التطبيقات الذكية فى مجال السياحة والضيافة.

وأشارت الدكتور سماح عبد الرحمن أنه سيقام علي هامش المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل في الإرشاد السياحي وإدارة الفندقة، يحاضرها نخبة من الخبراء المتخصصين من أكاديميين ورجال الصناعة والمهنيين والباحثين، وذوي التخصصات المرتبطة بصناعة الصناعة بمصر، كما سيتم إقامة معرض صورة وحكاية بالتعاون مع وزارة الآثار قطاع المتاحف بالمتحف الآتوني بالمنيا.
loading...

ترشيحاتنا

خناقة بين لاعبي الزمالك والإنتاج الحربي بعد هدف تقدم الأبيض

بث مباشر..مباراة الأهلي ووفاق سطيف بدوري أبطال افريقيا

محافظ بورسعيد يضبط سيارتي تهريب بمنفذ الجميل ويأمر بوقفهما ٣ أشهر

الاهلى ووفاق سطيف .. الشناوى يمنح الجزائريين هدف التعادل

الترجي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز دراماتيكي على بريميرو.. فيديو

المدعى العام: حادث قطار المغرب في 16 أكتوبر ناجم عن السرعة المفرطة

شركة بيبسيكو: 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر .. فيديو

شاهد.. مفاجأة كارثية حول واقعة التحرش بفتاة داخل أحد المستشفيات

أحمد موسى: أردوغان بهلول شاهد ماشفش حاجة

افتتاح مستشفى طوارئ بلبيس خلال أيام.. انتهاء جميع التجهيزات بتكلفة 30 مليون جنيه.. والمشروع يخدم أهالي الشرقية ومصابي الطرق السريعة.. صور

رسميا .. الهلال السعودي يعلن إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي

جراحة رباط صليبي وقطع فى الغضروف لناشئ الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

الضرائب: مهلة سداد 90 يوما للممولين المتعثرين
شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما
شركة بيبسيكو: 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر .. فيديو
أحمد موسى: احتكار بعض التجار للبطاطس أدى لارتفاع أسعارها
موجز البلد.. السيسي يلتقي رئيس وزراء بلغاريا.. محمد أبو العينين يتسلم نجمة العطاء.. سيلفي محمد بن سلمان في دافوس الصحراء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟