بعد ارتفاع أسعار البطاطس .. بدائل طبيعية تغنيك عنها

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارى التغذية العلاجية، إن البطاطس من أكثر الأكلات الشعبية المنتشرة بين الجميع ويحبها الصغار والكبار لذا فارتفاع سعرها أزعج الكثيرون.



وأضافت "جاد الحق" أن ارتفاع سعر البطاطس يعد فرصة ذهبية لأصحاب الأوزان الكبيرة حتى يتمكنوا من إنقاص الوزن حيث إنها من أكثر الأطعمة الشهية التى يضعف أمامها هؤلاء الأفراد.



وأوضحت "جاد الحق" أن تناول قدر بسيط ومعقول من البطاطس لا يسبب أى مشاكل ويمد الجسم بمقدار من الطاقة يكفى لاحتياجات الجسم من الحركة و النشاط خاصة أن مذاقها طيب فضلا عن احتوائها على بعض العناصر المفيدة الاخرى كالالياف ومذاقها الطيب، وعرضت أفضل 3 بدائل تعوض الجسم احتياجه للبطاطس بعد ارتفاع الأسعار، هى: البطاطا، الفشار، الذرة المشوية.



