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أحمد موسى يروى تفاصيل مشاركة أبو العينين في منتدى الاستثمار العالمي بجنيف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:27 م
أبو العينين يشارك
أبو العينين يشارك في منتدى الأمم المتحدة للاستثمار العالمي
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، شارك في منتدى الأمم المتحدة للاستثمار العالمي بجنيف .

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن منتدى الاستثمار العالمي يحضره أكثر من 15 رئيس دولة ورئيس حكومة، ويمثل مصر السفير علاء يوسف سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح أن رجل الأعمال محمد أبو العينين ألقى كلمة قوية خلال المنتدى أشار فيها إلى أن مصر لها تجربة فريدة في التنمية المستدامة، وأكد أن الرئيس السيسي يبني بلدا جديدا، وأن الرئيس حريص على أن تقام مؤتمرات للشباب بشكل مستمر ، وأن الرئيس لديه اهتمام كبير بدعم الشباب والمرأة وتوليهم مناصب بالدولة.

وأشار «موسى» إلى أن المنتدى شهد حضور أكثر من 3 آلاف شخص يمثلون أكثر من 150 دولة مشاركة مهتمة بعملية الاستثمار حول العالم.
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