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أخبار العالم

سفينة تيتانيك تعود إلى الحياة في عام 2022

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:16 م
سفينة تيتانيك 2
سفينة تيتانيك 2
شريف سيد
كشف رجل الأعمال والسياسي الأسترالي كلايف بالمر عن استعداده لبناء سفينة تحمل اسم "تيتانيك 2" نسبة إلى السفينة الشهيرة "تيتانيك" التي غرقت في عام 1912.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إعلان بالمر في سبتمبر الماضي، أنه يعمل في الوقت الحالي على إنشاء سفينة تحمل اسم تيتانيك، ستدخل العمل في عام 2022، وستكون على نفس الطراز الذي كانت عليه السفينة القديمة التي ظهرت في فيلم حمل اسمها عام 1997.

وقالت الشبكة إنه من أجل تجنب وقوع كارثة متكررة، تم تجهيز تيتانيك 2 بكميات كبيرة من قوارب الإنقاذ - وسيكون له هيكل ملحوم، وليس له غطاء - بالإضافة إلى معدات الملاحة والرادار الحديثة.

وصرح بالمر في بيانا له: "ستقوم السفينة بنفس الرحلة الأصلية، ستنقل الركاب من ساوثمبتون إلى نيويورك ، لكنها ستبحر أيضا حول العالم، وستصبح ملهمة وساحرة، ومكائدًا وغموضًا في كل ميناء تزوره".
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