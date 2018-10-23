معركة حياة أو موت بين أم أربعة وأربعين وثعبان.. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادما يظهر معركة حياة أو موت بين أم أربعة وأربعين وثعبان، هل يمكنك أن تتوقع من الفائز فى هذه الحرب الغريزية.



التقط الفيديو أحد الأشخاص تصادف مروره بالقرب من الإثنين فى محافظة جوانجشو الصينية، ووثقها بكاميرا هاتفه المحمول، وبدا الثعبان أكثر سيطرة فى الجولات الأولى من المعركة.



ورفضت أم أربعة وأربعين الاستسلام وأحكمت قبضتها على رأس الثعبان، ليخضع لها تمامًا بعدما أنهكه الشد والجذب بينها، وسقط فريسة لها.



