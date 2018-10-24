القومي للمسرح يناقش عرض الحكاية روح.. الجمعة المقبل

يقيم المركز القومى للمسرح تحت إشراف عام للأستاذ فارس عبد المنعم مساء الجمعة القادمة 26 أكتوبر ندوة لمناقشة العرض المسرحى "الحكاية روح" الذي تقدمه فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم وذلك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر عقب انتهاء العرض مباشرة .





يأتى هذا فى إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفنى للمسرح التى ينظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.



