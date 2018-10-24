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ثقافة

القومي للمسرح يناقش عرض الحكاية روح.. الجمعة المقبل

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:42 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقيم المركز القومى للمسرح تحت إشراف عام للأستاذ فارس عبد المنعم مساء الجمعة القادمة 26 أكتوبر ندوة لمناقشة العرض المسرحى "الحكاية روح" الذي تقدمه فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم وذلك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر عقب انتهاء العرض مباشرة .

يأتى هذا فى إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفنى للمسرح التى ينظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وتبدأ الندوة فى تمام السابعة مساء الجمعة يتحدث فيها: الفنان جلال الهجرسي، والناقد المسرحي باسم صادق، يدير الندوة: الباحث المسرحي علي داوود.
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