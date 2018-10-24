تنفيذ سوق تجارية بدار مصر وملعب لسكن مصر بدمياط

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم ترفيق 359 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج غرب جامعة حورس، وبدأ تسليمها أول أكتوبر الجارى، وتم ترفيق قطع الأراضى الأكثر تميزًا بمنطقة شرق الحى المميز، وجنوب القرى السياحية، وجارٍ طرح ترفيق قطع الأراضى الأكثر تميزًا، وأراضى بيت الوطن بالحديقة الدولية.



