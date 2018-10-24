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اقتصاد

تنفيذ سوق تجارية بدار مصر وملعب لسكن مصر بدمياط

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:08 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم ترفيق 359 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج غرب جامعة حورس، وبدأ تسليمها أول أكتوبر الجارى، وتم ترفيق قطع الأراضى الأكثر تميزًا بمنطقة شرق الحى المميز، وجنوب القرى السياحية، وجارٍ طرح ترفيق قطع الأراضى الأكثر تميزًا، وأراضى بيت الوطن بالحديقة الدولية.

وتابع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة: جارٍ تنفيذ سوق تجارية بمنطقة "دار مصر" للإسكان المتوسط (44 عمارة)، وتنفيذ موقفين إقليميين شرق وغرب المدينة، وتنفيذ ملعب خماسي لخدمة منطقة "سكن مصر" غرب الحي الخامس، وتنفيذ دار رعاية اجتماعية بمنطقة وسط المدينة، وتنفيذ سوقين تجاريتين بالمجاورة 30 بالحى السادس لخدمة منطقة قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وتنفيذ مجمع ورش جنوب الحي الرابع، وتنفيذ مدرسة بالمجاروة 28 بالحي الخامس لخدمة سكان المنطقة، وتنفيذ مدرسة بالمجاورة 33 لخدمة الإسكان الفاخر وسكن مصر، وتنفيذ سويقتين بالمجاورتين الأولى والسادسة بالحى الأول.
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