حقوقيون عن مقترح منع النقاب في المؤسسات الحكومية.. أبو سعدة: يجوز لكل مؤسسة أن تضع الزي المناسب الخاص للسيدات.. عبدالنعيم: منع النقاب ليس حلا لمواجهة الإرهاب

أبوسعدة: ليست وظيفة رئيس الوزراء أن يصدر تعليمات بشكل زي المرأة

عبد النعيم: منع النقاب في المؤسسات الحكومية خنق للحريات

تقدم النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب بمشروع قانون لمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية موضحًا أن الأزهر الشريف أقرّ من قبل أن النقاب مجرد عادة وليس فرضاً.





وأشار أبو حامد إلى أن النقاب تم في الفترة الأخيرة استخدامه للتستر والقيام بالعمليات الإرهابية، أو حوادث اختطاف الاطفال، وهروب العناصر الإرهابية، معتبرا أن حظره في المؤسسات الحكومية ليس في حاجة إلى قانون.





أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن رئيس الوزراء ليست وظيفته أن يحدد الزي الذى يجب ان ترتديه المرأة سواء فى المؤسسات الحكومية العامة أو الخاصة إنما يجوز لكل مؤسسة ان تضع شروطا او تحدد زياً لعامليها او موظفيها على سبيل المثال الشرطة لها زى محدد منصوص عليه للضابطات وكذلك الجيش وشركات الطيران.





وقال أبو سعدة إنه يعتقد أنه لا يصح تقديم طلب من رئيس الوزراء لاصدار قرار يتعلق بالزى للمرأة لأنها تعد سابقة كما أنها تحد من حرية المعتقد فكل انسان له ان يرتدى ما يراه ويتفق ومعتقداته ولا تدخل فى ذلك للسلطات.





وتابع المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشروع القانون المقدم من النائب محمد أبو حامد هو قانون ظالم للمجتمع كما أنه لايجوز الخلط بين الدين الصحيح وتدخل النقاب في العمليات الإرهابية.





وأوضح عبد النعيم إن قرار النقاب هو خنق للحريات التي يتمتع بها المواطن وكفلها القانون والدستور وهو عدم الخلط بين السياسة والدين .



