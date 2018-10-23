تضخم الغدة النكافية أبرز أعراض متلازمة سجوجرن

يحتفل في الثالث والعشرين من أكتوبر في كل عام، باليوم العالمي لـ"الروماتيزم"، أو"الرثْيَة"، وهو مصطلح للمشاكل الطبية التي تصيب المفاصل، وذلك وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.



ويدعى الأطباء أن الروماتيزم يجب ان يشرف عليه أطباء متخصصون في اضطرابات المفاصل والعضلات وجهاز المناعة، ومن المهم أن نفهم الأنواع الرئيسية من الاضطرابات الروماتيزمية من أجل فهم معنى الروماتيزم الالتهابي، حيث ان متلازمة سجوجرن من أبرز أنواع اضطراب الروماتيزم.



ومتلازمة سجوجرن هي اضطراب روماتيزمي شائع في كثير من الأحيان، حيث يؤثر على ما يقرب من 4 ملايين شخص في الولايات المتحدة، ولكن النساء أكثر عرضة للمعاناة من هذا الاضطراب، وذلك لأنهم يمثلون تسعة من أصل 10 أشخاص من نسب الإصابة، ومع ذلك، لا تحدث هذه الحالة في الرجال أو في مرحلة الطفولة.



وتتشابه أعراض Sjogren سجوجرن مع أعراض الحالات الأخرى ، لذلك غالبًا ما يتم تشخيصها بشكل خاطئ، وقد تشمل الأعراض ما يلي:



1- الشعور بالفم الجاف

2- جفاف أو حرقان الحلق

3- صعوبة في الكلام أو المضغ أو البلع

4- إعياء

5- مشاكل في الجهاز الهضمي

6- جفاف المهبل

7- طفح جلدي أو جفاف

8- ألم المفاصل

9- آلام الأعصاب

10- تضخم الغدة النكفية