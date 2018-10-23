اقتراب عودة رحلات الطيران جزئيا بين مصر وروسيا



قال السفير إيهاب نصر، سفير القاهرة في موسكو، إن رحلات الطيران المباشر بين روسيا والمنتجعات السياحية المصرية بالكامل قبل نهاية العام الجاري.



بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، أعلن الرئيسان المصري والروسي أنهما اتفقا على إعادة تشغيل الرحلات الجوية الكاملة خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.



قال السفير المصري "نعمل بجد على ترجمة اتفاقات الرئيسين إلى أرض الواقع، آمل أن نرى نتائج جيدة قريبا"، موضحا أن هناك استعدادات لإعادة فتح الرحلات في مرحلة الانتهاء من الناحية الفنية.



وأعرب عن أمله في عودة الرحلات إلى المنتجعات في أقرب وقت قبل نهاية العام.







