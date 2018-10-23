الزراعة: ننتج 5 ملايين طن بطاطس.. ونصدر 800 ألف

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، إن مصر تقوم بزراعة أكثر من 500 ألف فدان لمحصول البطاطس، مشيرا إلي أن إجمالي الإنتاج يصل إلي 5 ملايين طن، ويتم تصدر 800 ألف طن.



وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن السوق المحلي في مصر يستهلك ما يقرب من 4 ملايين طن.



وأشار: «يتم تخزين البطاطس في الثلاجات لأنها تزرع في 3 عروات، وهي العروة النيلي في شهر 8و9، والعروة الشتوي في شهر 10و11، والعروة الصيفي في شهر 1و2»، موضحا: «العروة تعني موعد الزراعة».

