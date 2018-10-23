إدارة المحاصيل: تنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين لمنع احتكار البطاطس

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، إن محصول البطاطس يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في مصر، معقبا: «بنتعامل مع البطاطس زي الرز والقمح».



وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن بعض التجار يقومون بتجميع البطاطس من المزارعين وتخزينها في الثلاجات بهدف بيعها في الوقت الذي يقل فيه الإنتاج بسعر مرتفع.



وأوضح أن وزارة الزراعة تهتم بالإنتاجية، ومحاربة الأمراض التي تصيب المحاصيل، لافتا إلي أن وزارة الزراعة ليس لها دور في السياسة التسويقية، كاشفا أن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والتموين لمنع السياسات الاحتكارية لكافة المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والأرز.