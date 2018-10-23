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أخبار البلد

وزيرة الصحة تصل السودان ضمن وفد رفيع المستوى للمشاركة في اللجنة الرئاسية بين البلدين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن وفد رفيع المستوى، للمشاركة فى الدورة الثانية لإعداد اللجنة الرئاسية بين مصر والسودان.

وكان فى استقبالها بمطار الخرطوم، السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، والدكتور محمد جاد، المشرف على العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة ستمثل القطاع الخدمي والذي يشمل وزارات الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأشار مجاهد إلى أن وزيرة الصحة من المقرر أن تفتتح غدا، ورشتي عمل، الأولى لنظم الإسعاف، والاسعافات الأولية، والانعاش القلبي، لافتا إلى الاستعانة بإحدى سيارات هيئة الإسعاف المصرية ذات الدفع الرباعي، ومجهزة رعاية مركزة، بفريق اسعافي مصري مدرب على أعلى مستوى سيقوم بعرض التجربة الاسعافية المتميزة.

وأضاف أن الورشة الثانية عن تجربة مصر الرائدة في القضاء على فيروس " سي" وبروتوكولات العلاج، مشيرا إلى استعراض آخر النتائج التي تحققت على أرض الواقع، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أنه من المقرر أيضا أن تجري وزيرة الصحة والسكان زيارة لأحد مصانع الأدوية القائمة بالشراكة بين البلدين فى هذا المجال الهام، كما ستتفقد المعرض المصري لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدا لافتتاحه بعد غد الخميس.
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