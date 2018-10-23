رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد المجلس الأعلى للجامعات.. صور

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات وهم الدكتور رامي إسكندر مدير المركز القومي للتعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد إبراهيم الدسوقي أستاذ تكنولوجيا التعليم،الدكتور نانسي الدمرداش نائب مدير مركز التعليم الإلكتروني، مهندسة نعمة عجيب مدير نظم إدارة التعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات ، وبحضور الدكتور خالد عباس مدير مركز التعليم المدمج ولفيف من الأعضاء بالمركز، وذلك للوقوف على مدى استعداد مركز التعليم المدمج بالجامعة لتطبيق برامج التعليم المدمج.



وأشار رئيس الجامعة إلى سعي الجامعة بصفة مستمرة لتطبيق أحدث التقنيات في نظم التعليم والبحث العلمي وبما يتناسب مع إمكانات الجامعة المادية والبشرية ، حيث يتم التعامل بشكل إلكتروني في معظم الإجراءات الإدارية والعلمية ، لمسايرة التطور الحادث عالميا في العمليات التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعات ، والدخول بشكل متزايد في التصنيفات الدولية ، والتي تضع الجامعة دوما في مصاف الجامعات المعترف بها دوليا.



ومن جانبه أكد الدكتور خالد عباس حلمي مدير المركز حرصه الدائم على تطبيق نظم التعليم الحديثة في مجال التعليم المدمج والتي تفي بأهم متطلبات سوق العمل، وتم اصطحاب الوفد لزيارة كليات الحرم الجامعي التي تقدم خدمة التعليم المدمج والمعامل المتوفرة بكل كلية، حيث تم زيارة كلية الإعلام والاستوديهات المتاحة بها ، وكليتي الآداب والتجارة ومعاملهم المختلفة بما فيهم معامل حاسب آلي ومعامل تربة ومعامل لغات ومعامل علم نفس وغيرها من معامل، وكذا مقر وحدة البنية التحتية لشبكة المعلومات بالجامعة.