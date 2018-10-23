مبروك ياغاليين.. كارمن سليمان تحتفل بزفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

هنأت الفنانة كارمن، صديقتها الفنانة شيماء سيف، بمناسبة زفافها حيث نشرت كارمن ماهر عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" صورة تجمعها بشيماء سيف، مع عدد من الفنانيين.



وعلقت نرمين على الصورة قائلة: "ألف مبروك ياغاليين ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض".



وكانت شيماء سيف احتفلت منذ أيام قليلة بزفافها على المنتج محمد كارتر بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن وأحيا حفل الزفاف المطرب محمد حماقي وأحمد جمال ومحمود الليثي.