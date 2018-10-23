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فن

دنيا سمير غانم تنشر صورا جديدة من حفل زفاف شيماء سيف

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:24 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إانستجرام"، صورًا جديدة لها من حفل زفاف الفنانة شيماء سيف الذي اقيم منذ ايام.

يذكر أن آخر مسلسلات دنيا كان مسلسل "في اللا لا لاند"، وعرض في رمضان قبل الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولته عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني.
دنيا سمير غانم تنشر صورا جديدة من حفل زفاف شيماء سيف
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