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برلمان

برلماني: الدولة أخذت احتياطاتها في التعامل مع الأمطار والسيول

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم السياسي
قال النائب سيد حسن عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الدولة أخذت احتياطاتها في التعامل مع الامطار والسيول هذا العام من تطهير للمخرات ومجارى السيول والترع والمصارف الزراعية وإزالة الحشائش والمخلفات التي تعوق المياه بها. 

وأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن ما حدث العام الماضي في منطقة التجمع الخامس، كانت كارثة وذلك بسبب عدم استيعاب بلاعات الصرف كميات المياه الكبيرة والتي تسببت في استياء الأهالي بسبب خسائرهم المتمثلة في المنشآت وغرق سياراتهم، مشيرا الي ان الدولة لن تسمح بتكرار هذا الموضوع قائلا "التكرار بيعلم الشطار".

وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة تطهير المصارف وشبكات المياه باستمرار، وتقدير كميات المياه ومعرفة طبيعة حركتها وتزويد بلاعات ومصارف في المناطق الحيوية، كما أكد أنه سيتم عمل خطط تتضمن الاستفادة من مياه الأمطار لتفادي أزمة السيول .
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