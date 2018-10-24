برلماني يطالب الحكومة بعدم انتظار أزمة السيول حتي تضع حلولا لها

قال النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، انه يجب علي الحكومة العمل وحل أزمة السيول قبل حلولها، مشيرا الي انها في بعض الاحيان تنتظر وقوع الحدث وانتشار أزماتة في المجتمع ثم بعد ذلك تقوم بالبحث عن الحلول والبحث في الاسباب.



واضاف بدير في تصريحات خاصة، أن ازمة التجمع الخامس والتي شهدت غرق بعض المناطق والطرق الرئيسية به، بسبب عجزشبكة الصرف الصحي عن بلع مياه الأمطار،لن تتكرر مرة اخري، حيث تم تكبد العديد من الخساير بسببها سواء كانت مادية او بشرية،فالعديد من سكان هذه المناطق التي انهارت عليهم السيول كانو في حالة يرثي بها، بسبب دخول المياه في عقر منازلهم، مسببة لهم مشاكل عديدة.



وأشار عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان أنه يمكن الاستفادة بمياه الامطار وحل ازمة السيول، بعمل خزانات للمياه في الصحراء يتم الاستفادة منها بزرع العديد من الافدنة، تستخدم نظام الري الحديث.فالهدف من ذلك تجنب حدوث كوارث تتسبب في وقوع ضحايا، والاستفادة منها فى مجالات أخرى.