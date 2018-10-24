ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب الحكومة بعدم انتظار أزمة السيول حتي تضع حلولا لها

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 06:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم السياسي
قال النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، انه يجب علي الحكومة العمل وحل أزمة السيول قبل حلولها، مشيرا الي انها في بعض الاحيان تنتظر وقوع الحدث وانتشار أزماتة في المجتمع ثم بعد ذلك تقوم بالبحث عن الحلول والبحث في الاسباب.

واضاف بدير في تصريحات خاصة، أن ازمة التجمع الخامس والتي شهدت غرق بعض المناطق والطرق الرئيسية به، بسبب عجزشبكة الصرف الصحي عن بلع مياه الأمطار،لن تتكرر مرة اخري، حيث تم تكبد العديد من الخساير بسببها سواء كانت مادية او بشرية،فالعديد من سكان هذه المناطق التي انهارت عليهم السيول كانو في حالة يرثي بها، بسبب دخول المياه في عقر منازلهم، مسببة لهم مشاكل عديدة.

وأشار عضو لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان أنه يمكن الاستفادة بمياه الامطار وحل ازمة السيول، بعمل خزانات للمياه في الصحراء يتم الاستفادة منها بزرع العديد من الافدنة، تستخدم نظام الري الحديث.فالهدف من ذلك تجنب حدوث كوارث تتسبب في وقوع ضحايا، والاستفادة منها فى مجالات أخرى.
loading...

ترشيحاتنا

رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يهنئ الأهلي على تأهله لنهائي أفريقيا

جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الإنتاج الحربي بهتافات فضيحة.. فيديو

مكونات وطريقة تحضير بيتزا الدجاج بمذاق أشهر المطاعم

السفير المصري في موسكو يكشف موعد عودة الرحلات بين مصر وروسيا

العثور على أقدم سفينة مدنية في العالم بالقرب من بلغاريا

صحيفة عبرية تكشف السبب الحقيقى لعداء أردوغان لـ محمد بن سلمان

خالد بيومي يهنئ الأهلي ويشيد بـ وفاق سطيف

كاف عن نهائي دوري الأبطال: صدام العمالقة يتكرر من جديد

عقب إفراج مصر عنها.. ماريسا تتعرى داخل مسجد في إسطنبول التركية

طيار بارع يهبط بالطائرة وسط الشارع بين السيارات بسبب نفاد الوقود

كيف يرغب الأهلي في إقامة مباراة الترجي بالكلية الحربية رغم رفض اللوائح.. فيديو

مجدي كامل يستكمل تصوير البيت الكبير 2 خارجيًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي
خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو
نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟