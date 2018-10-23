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فن

عاصي الحلاني نجم ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
سعيد فراج
يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لإحياء حفل غنائي ساهر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 3 نوفمبر المُقبل على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

يلتقي عاصي الحلاني جمهوره المصري للمرة الثالثة على التوالي في هذا المهرجان، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد قطب، في ثالث ليالي المهرجان.

وعلى جانب آخر، يحيى عاصى الحلانى حفلا غنائيا 25 ديسمبر المقبل الذى يتزامن مع احتفالات يوم عيد الميلاد ومن المقرر ان يقام الحفل فى المانيا.
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