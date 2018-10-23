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وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر المترو بالخطين الأول والثاني .. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:09 م
هشام عرفات
هشام عرفات
هاني حسين
قال هشام عرفات، وزير النقل، إن الدول العربية تشعر بإرادة القيادة السياسية المصرية لتعزيز سبل التعاون المشترك العربي العربي في مجال النقل، موضحا ان مجلس وزراء النقل العرب الذي ترأسه مصر قدم مقترحات عدة تحت بند المشاريع والأجندة الخاصة بالمجلس ومنها ضرورة إنشاء مركز استشاري متخصص في تحقيق وتحليل الحوادث البحرية.

وأضاف " عرفات" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أنه لا نية لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في الخطين الأول والثاني، ولكننا ندرس زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق مع افتتاح المحطات الجديدة.

وتابع:" عانينا في قطاع مترو الأنفاق من عدم اتخاذ خطوات فعالة تضمن مستوى خدمة جيدا وصيانة دورية، ولكننا نعمل على تدارك تلك الأخطاء ونعمل وفقا لخطة مكتملة الاركان لتطوير مرفق السكة الحديد ومترو الأنفاق وسيشعر المواطن بفارق وتحسن كبير الفترة القادمة".
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