السفير الروسي بالقاهرة : لقاء السيسي وبوتين رسالة قوية للعالم

قال سيرجى كيربيتشينكو السفير الروسي بالقاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا خلال الأيام الماضية تعتبر الزيارة التاسعة، موضحا أن تلك الزيارة كانت لها نتائج مهمة.



وأضاف خلال لقائه على القناة الأولى، أن الرئيسين السيسي والروسي وقعا على اتفاق شراكة شاملة وتعاون استراتيجي وأكد أن روسيا ومصر قالتا للعالم ان هناك ترسيخا للتعاون في جميع المجالات.



وأشار إلى أن روسيا تتعاون مع مصر سواء فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد أو إنشاء محطة الضبعة النووية أو إعادة الرحلات السياحية إلى مصر.



وأوضح أن مصر وروسيا تسعيان للقضاء على ظاهرة الإرهاب فى الشرق الأوسط وخارج منطقة الشرق الأوسط، وكشف أن روسيا تعلم الجهد المقدم من مصر للقضاء على الإرهاب وأنها تدعم وتقف بجانب مصر .

