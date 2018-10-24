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ديني

الأبحاث الشرعية توضح حكم بيع الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص أسفل بيته

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:02 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية في دار الإفتاء، إن التجارة في الآثار الفرعونية أمر ممنوع ومحرم شرعًا، وقانون الآثار يمنع تداول تلك الآثار بين الأفراد بعضهم البعض، حسبما ورد في كتب الفقه القديمة من جواز حصول من يجد الركاز على نسبة الخمس وخلافه، فهذه التقسيمات وجدت في ظل ظروف مختلفة وحاليًا القانون يرى أن الآثار من المال العام وبالتالي ما يجده الناس في بيوتهم أو مزارعهم من آثار لا تنطبق عليه هذه التقسيمات.

وأضاف ممدوح خلال إجابته على سؤال ورد إلى موقع دار الإفتاء عن حكم بيع الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في بيته؟، أن ولي الأمر له سلطة تقييد المباح وولي الأمر ليس شخصًا طبيعيًا معينًا فقط وإنما يتمثل في النظام العام والمجالس النيابية والقوانين التي يجب على المواطنين مراعاتها والالتزام به .

وتابع: لا يجوز الإتجار في الآثار ويجب على أي شخص يجد آثار في ممتلكاته سواء بيته أو مزرعته وخلافه وجب عليه تسليم تلك الآثار للجهات المختصة في الدولة للتعامل معها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
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