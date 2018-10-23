مرور القاهرة: لم نتلق أى بلاغات باحتراق سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر

نفى مصدر أمنى بمرور القاهرة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول وقوع تصادم بين سيارتين أدى اشتعال النيران بهما، أعلى كوبرى أكتوبر، مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا بلاغا بالحادث.



وناشد المصدر وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر الأخبار التى تثير الذعر بين المواطنين.



وكان عدد من المواقع الإخبارية نشرت أخبارا تفيد باحتراق إحدى السيارات أعلى كوبرى أكتوبر.

