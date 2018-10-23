ننشر أسعار الخضراوات في مبادرة وزارة التموين خضار بلدنا

يستعرض صدى البلد، أسعار الخضراوات في مبادرة خضار بلدنا، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، لتوفير الخضراوات بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبن تتراوح بين 20% و25% عن الأسواق.



وسجلت الطماطم 8 جنيهات للكيلو، البطاطس بـ 9.25 جنيه للكيلو، الفلفل الرومي بـ 5 جنيهات للكيلو، الباذنجان الرومي بـ 4 جنيهات للكيلو، الباذنجان الابيض بـ 4 جنيهات للكيلو، الباذنجان العروس بـ 4 جنيهات للكيلو، الكوسة بـ 6 جنيهات للكيلو، البصل بـ 5 جنيهات للكيلو، الجزر بـ 8 جنيهات للكيلو، الخيار بـ 6.5 جنيه للكيلو، الليمون بـ 6.5 جنيه للكيلو، البرتقال بـ 4.5 جنيه للكيلو.



وستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة من خلال القوافل والسيارات المتنقلة وكذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية لبيع الخضر والفاكهة بالميادين الرئيسية بأسعار مخفضة وزيادة عدد المنافذ البيعية الثابتة وتكثيف المعروض، حيث يتم عرض هذه السلع فى أكثر من 122 منفذا ثابتا والدفع بأكثر من 25 سيارة متنقلة.



وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعمل لجان متخصصة للشراء من المزارع مباشرة لتقليل حلقات التداول مما ينعكس على خفض أسعار السلع للمستهلك النهائي مع تشغيل عدد من مواقع منافذ مشروع جمعيتي فى نشاط الخضار والفاكهة.