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محافظات

أهالى سمالوط يطالبون بمحاسبة المسئولين عن محطة السكة الحديد بعد بتر ساق طالبة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:38 م
اسعاف
اسعاف
ايمن رياض
حالة من الحزن انتابت أهالي مدينة سمالوط بعد سقوط طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية تدعى شيماء نصار بين رصيف محطة السكك الحديدية بسمالوط وبين القطار مما أدى إلى بتر ساقها بسبب العيوب الفنية فى تنفيذ الرصيف الذي يتم تجديده مع مبنى المحطة منذ 3 أعوام.

قال الأهالى ليست هذه هى المرة الأولى فقد وقعت خلال الفترة الماضية حوادث مماثلة وتم رفع أكثر من مذكرة للدكتور هشام عرفات وزير النقل الذى سبق أن قرر إيفاد لجنة للمعاينة ولكن لم تصل اللجنة حتى الآن والحوادث لا تتوقف.

وطالبوا بمحاسبة المسئولين عن التنفيذ الخاطئ للرصيف وعدم اتخاذ أي إجراءات رغم إبلاغهم بالمشكلة عدة مرات ومحاكمة المتسببين فى تنفيذ الرصيف وابتعاده عن القطار بأكثر من نصف متر وسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالبة.
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