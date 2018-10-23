التعادل السلبي سيد الشوط الأول بين أياكس وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا.. صور

انتهت أحداث الشوط الأول بين أياكس الهولندي وبنفيكا البرتغالي بالتعادل دون أهداف في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب يوهان كرويف بالعاصمة الهولندية ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وشهد الشوط الأول سيطرة ميدانية من فريق أياكس وصلت إلى 61% مقابل 39% للضيوف مع عدد من الهجمات المرتدة لصالح بنفيكا وصل منها عدد التسديدات الي 10 بين القائمين والعارضة.



ويحتل فريق أياكس المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، بينما يحتل فريق بنفيكا المركز الثالث بـ 3 نقاط.