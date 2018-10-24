ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة بسبب عدم المساواة في تنسيق طب الأزهر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:36 ص
النائب بدير عبد العزيز
النائب بدير عبد العزيز
القسم السياسي
تقدم النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب احاطه بسبب عدم المساواة بين البنين والبنات في التنسيق بكليات الطب في جامعة الأزهر.

وأكد بدير في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" علي أهمية وجود مبدأ المساواة بين الطلبة والطالبات في التنسيق للإلتحاق بالكليات بجامعة الأزهر بنفس الدرجات، لعدم الإخلال بمبدأ وتكافؤ الفرص.

يذكر ان هناك بعض التمييزات التي تقيمها جامعة الأزهر ضد الطالبات الإناث والذي يخالف الدستور في تحقيق المساواة بين ابناء الوطن الواحد فى كافة الحقوق والالتزامات.
loading...

ترشيحاتنا

ريجيم يخلصك من السمنة ويحول جسمك لماكينة حرق

مؤمن زكريا: كأس دوري الأبطال في الجزيرة

تاج راسك.. أغنية جديدة لـ شيرين عبد الوهاب.. فيديو

علي جمعة يكشف عن طريقة شرعية للتحصين من المس والسحر

العثور على أقدم سفينة مدنية في العالم بالقرب من بلغاريا

الصباحي حكما لمباراة المقاصة ودجلة.. والبنا للجيش والحرس في كأس مصر اليوم

بعثة الأهلي تستعد لمغادرة الجزائر بعد التأهل لنهائي أفريقيا

محمد يوسف: هدف وليد سليمان مفتاح السر في التأهل إلى نهائي أفريقيا

استاد القاهرة: استضافة مباراة الأهلي والترجي مستحيلة

الأهلي يطلب حضور 50 ألف مشجع لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. رد فعل ميدو على أهداف الزمالك في شباك الإنتاج الحربي

دراسة فرنسية: نوعان من الطعام يقيان من خطر الإصابة بالسرطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

استشاري تخاطب توجه نصائح للأسرة لحماية الأبناء من إدمان الإلكترونيات
زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي
خبير أمن معلوماتي يحذر: الألعاب الالكترونية للأطفال في مصر مخترقة.. فيديو
نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟