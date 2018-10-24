طلب إحاطة بسبب عدم المساواة في تنسيق طب الأزهر

تقدم النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب احاطه بسبب عدم المساواة بين البنين والبنات في التنسيق بكليات الطب في جامعة الأزهر.



وأكد بدير في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" علي أهمية وجود مبدأ المساواة بين الطلبة والطالبات في التنسيق للإلتحاق بالكليات بجامعة الأزهر بنفس الدرجات، لعدم الإخلال بمبدأ وتكافؤ الفرص.



يذكر ان هناك بعض التمييزات التي تقيمها جامعة الأزهر ضد الطالبات الإناث والذي يخالف الدستور في تحقيق المساواة بين ابناء الوطن الواحد فى كافة الحقوق والالتزامات.