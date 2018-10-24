أكاديمية البحث العلمي تناقش دور المرأة في العلوم .. اليوم

تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر الدولي تحت عنوان "دعم التواصل العلمي ودور المرأة في العلوم"، بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية، والذي يعقد بمسرح السلام في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا علي مدار يومين 24 و25 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





يستهدف المؤتمر الدولي دعم التعاون المصري الألماني في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويركز على تعزيز دور العلوم فى المجتمع بهدف نشر الثقافة العلمية، إلى جانب إبراز دور المرأة فى مجال البحث العلمى، حيث أنشأت الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم مكتب إقليمي في القاهرة مقره أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



