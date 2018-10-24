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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تناقش دور المرأة في العلوم .. اليوم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤتمر الدولي تحت عنوان "دعم التواصل العلمي ودور المرأة في العلوم"، بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية، والذي يعقد بمسرح السلام في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا علي مدار يومين 24 و25 أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

يستهدف المؤتمر الدولي دعم التعاون المصري الألماني في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويركز على تعزيز دور العلوم فى المجتمع بهدف نشر الثقافة العلمية، إلى جانب إبراز دور المرأة فى مجال البحث العلمى، حيث أنشأت الأكاديمية العربية الألمانية للعلوم مكتب إقليمي في القاهرة مقره أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأنشئ المكتب الإقليمي، نتيجة لبروتوكول التعاون المشترك من قِبل كلتا الأكاديميتين في نوفمبر 2017؛ لتكثيف التعاون البحثي وتعميق الحوار العلمي بين مصر وألمانيا، وعلى وجه الخصوص تعزيز التبادل البحثي بين الباحثين المصريين والألمان في وقت مبكر من حياتهم المهنية، ودعم المشاريع البحثية المبتكرة المشتركة.
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