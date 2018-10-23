التموين: الحقوق التموينية مصانة.. وسعر رغيف الخبز لن يتغير

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحقوق التموينية للمواطنين المستحقين مصانة، لافتا إلى أن سعر رغيف الخبز 5 قروش دون تغيير.



وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن وزارة التموين قامت بإعطاء مهلة للمواطنين حتي يوم 7 نوفمبر ، للانتهاء من تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية.



واوضح المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يكون هناك أي تغيير بمنظومة الدعم إلا في حالة التأكد من أن هذا التغيير سوف يكون في مصلحة المواطن.