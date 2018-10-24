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برلمان

برلماني: الحكومة تركت الفلاح فريسة سهلة للتجار

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:07 ص
النائب بدير عبد العزيز
النائب بدير عبد العزيز
القسم السياسي
أعلن النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة بسبب عدم استلام الحكومة محصول القطن من الفلاحين. 

وأشار "بدير" في تصريحات خاصة إلى أن الحكومة تركت الفلاح فريسة سهلة للتجار وعدم استلامها المحصول منه أمر ليس مقبولا، معربا عن اقتراح للشركة القابضة للغزل والنسيج بأخذ قرض من البنك المركزي او بنك الاستثمار، من خلاله يتم استلام القطن من الفلاحين واعطائهم حقوقهم، ولكن المشكلة تكمن في إرادة الشركة بأخذ القرض ودفع فوائد 5% فقط والبنك يطلب 12% لذلك لم يتم التوصل الي حلول

واكد ان الفلاح عصب الاقتصاد المصري والتعامل معه بهذا الشكل قد يجعلهم ينصرفون عن زراعة القطن وأي زراعة تسبب لهم المتاعب خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات.
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