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الضرائب: مهلة سداد 90 يوما للممولين المتعثرين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
كـريـم الـخـطـيـب
قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن الإدارة منحت مهلة 90 يوما للممولين المتعثرين لسداد الضرائب المقررة عليهم، موضحا أن مصلحة الضرائب كانت حريصة على عمل مبادرة لكافة الممولين المتعثرين وتذليل كافة العقبات لسداد القيمة المستحقة.

وأضاف «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن القانون يمنح الممول 6 أشهر كاملة لسداد الضرائب المقررة عليه، وأن آخر يوم للتجاوز عن غرامات التأخير 12 نوفمبر القادم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، أنه يتم الحجز على أرصدة الممول إذا لم يلتزم بسداد الضرائب خلال المهلة الممنوحة له، منوها إلى أن هناك إجراءات تتخذ في حالة سداد الضرائب ليس للقضاء محل فيها، لذلك يخاطب كافة الممولين للسداد.
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