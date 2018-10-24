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رياضة

نجم إنتر ميلان يكشف عن رأيه في برشلونة بدون ميسي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:31 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال البرازيلي جواو ميراندا نجم نادي إنتر ميلان قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام منافسه برشلونة في دوري أبطال أوروبا بأنهم لن يكونوا متفرجين ولكنهم متواجدون من أجل الفوز.

وقال النجم البرازيلي خلال تواجده في المؤتمر الصحفي المباراة : "نعلم أن برشلونة ليس ميسي فقط، فلديهم لاعبون رائعون يمكنهم صنع الفارق. في الوقت نفسه، لدينا الكفاءة لمواجهة هذا النوع من المباراة". 

وأضاف ميراندا "لويس سواريز مهاجم مميز، سريع جدا ومما لا شك فيه أنه سيكون مبارزة كبيرة ليس فقط معه ولكن في جميع أنحاء الفريق. اللعب ضد المعارضين المهمين دائمًا يجعلني سعيدًا ولدى برشلونة لاعبون يمكنهم صنع الفارق في أي لحظة".
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