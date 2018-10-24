نجم إنتر ميلان يكشف عن رأيه في برشلونة بدون ميسي

قال البرازيلي جواو ميراندا نجم نادي إنتر ميلان قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام منافسه برشلونة في دوري أبطال أوروبا بأنهم لن يكونوا متفرجين ولكنهم متواجدون من أجل الفوز.





وقال النجم البرازيلي خلال تواجده في المؤتمر الصحفي المباراة : "نعلم أن برشلونة ليس ميسي فقط، فلديهم لاعبون رائعون يمكنهم صنع الفارق. في الوقت نفسه، لدينا الكفاءة لمواجهة هذا النوع من المباراة".



