مسئول أمريكي: نقدر الدور المحوري لمصر إقليميا وعالميا

قالت سارة كمب، أحد كبار المسئولين بوزارة التجارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تقدر الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا ساهمت في لفت أنظار مجتمع الأعمال الأمريكي للعمل بالسوق المصرية في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية.



وأشارت "سارة"، فى تصريحات صحفية، إلى إمكانية توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين فى مجالات تعزيز كفاءة النظام الجمركي، والفحص، والمواصفات والجودة، والصحة والرعاية الصحية، وسلامة الغذاء، مشيدةً بالدور الهام الذي تقوم به مصر بمنظمة التجارة العالمية لحماية وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف.



ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين آلية لمتابعة موقف الشركات الأمريكية المصدرة للسوق المصرية، مشيرة إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي للقاهرة تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الأمريكي للاستثمار بالسوق المصرية، خاصةً في قطاعات الصناعات الدوائية، والطاقة، والكهرباء، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية.