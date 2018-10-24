نجم الميلان قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال: ميسي أفضل لاعب في العالم

أكد ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان أنه سعيد للغاية في الإنتر ولا يرغب في الرحيل عنه ولكنه أبدى تعاطفه في مواجهة ناديه القديم برشلونة.





وقال الأرجنتيني في تصريحات خلال تواجده في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سعيد جدًا في ميلان، وعائلتي سعيدة هنا ولا حاجة لدي ولا أرغب في الرحيل الآن.





وأضاف: "هناك دائمًا عروض لكني سعيد في ميلان، لدي الفرصة للعب في دوري الأبطال، أنا قائد الفريق وأريد أن أصبح أقوى هنا.. أشعر أني طلبت تكرار هذا كل يوم".



