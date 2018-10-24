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رياضة

نجم الميلان قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال: ميسي أفضل لاعب في العالم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:19 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان أنه سعيد للغاية في الإنتر ولا يرغب في الرحيل عنه ولكنه أبدى تعاطفه في مواجهة ناديه القديم برشلونة.

وقال الأرجنتيني في تصريحات خلال تواجده في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سعيد جدًا في ميلان، وعائلتي سعيدة هنا ولا حاجة لدي ولا أرغب في الرحيل الآن. 

وأضاف: "هناك دائمًا عروض لكني سعيد في ميلان، لدي الفرصة للعب في دوري الأبطال، أنا قائد الفريق وأريد أن أصبح أقوى هنا.. أشعر أني طلبت تكرار هذا كل يوم".

واختتم ايكاردي تصريحاته معلقا على غياب ليونيل ميسي بسبب الإصابة قائلًا: "نعرف أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم وشعرت شخصيًا أنه من المحزن أنه لن يشارك ضدنا".
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