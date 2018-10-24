نوال الكويتية تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية 11 نوفمبر

تستعد الفنانة نوال الكويتية لإحياء حفل غنائي ساهر لها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 11 نوفمبر المُقبل على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.





وتلتقي نوال الكويتية جمهورها المصري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وينتظر أن تأتي إلى القاهرة قبيل أيام من الحفل لبدء البروفات.



