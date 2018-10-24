مدرب إنتر ميلان يكشف خطة برشلونة أمام فريقه بدون ميسي

اعترف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق انتر ميلان أنه "من المحتمل أن يكون برشلونة أقوى مع ليونيل ميسي" وتحدث خلال مؤتمر صحفي عن مباراة فريقه إنتر ميلان غدًا أمام البلوجرانا.





وقال المدرب في مؤتمره الصحفي خلال تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا" : يبقى ميسي لاعبًا مختلفًا عن البقية، حتى عندما تعتقد أنك قد رأيت كل شيء، فهو يخترع شيئًا مختلفًا في الملعب.



