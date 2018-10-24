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رياضة

مدرب إنتر ميلان يكشف خطة برشلونة أمام فريقه بدون ميسي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:32 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
اعترف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق انتر ميلان أنه "من المحتمل أن يكون برشلونة أقوى مع ليونيل ميسي" وتحدث خلال مؤتمر صحفي عن مباراة فريقه إنتر ميلان غدًا أمام البلوجرانا. 

وقال المدرب في مؤتمره الصحفي خلال تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا" : يبقى ميسي لاعبًا مختلفًا عن البقية، حتى عندما تعتقد أنك قد رأيت كل شيء، فهو يخترع شيئًا مختلفًا في الملعب. 

وأشار سباليتي الى أنه من الصعب قول ما سيفعله إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة في غياب ميسي، لكني أتوقع 4-3-3.. لديه لاعبون سريون، لاعبون فنيون مثل رافينيا يستطيعون الذهاب بين الخطوط. 
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