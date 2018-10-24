زراعة القاهرة تنظم مسابقة لعمل بحث عن الهجرة غير الشرعية

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة للبحث الاجتماعي تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية" لتناول الأبعاد والواقع والمأمول والحلول.
وحدّد الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شروط البحث المقدم، حيث شدد على أنه لابد ألا يزيد على 20 صفحة، ويكتب على الحاسوب، على أن يوضح فيه الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث، كما يشترط أن يكون البحث مدعم بالمراجع والإحصائيات.
وذكر الاتحاد في بيانه أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 300 جنيه ، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 250 جنيها، أما الفائز بالمركز الثالث فسيحصل على 200 جنيه.