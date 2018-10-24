زراعة القاهرة تنظم مسابقة لعمل بحث عن الهجرة غير الشرعية

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة للبحث الاجتماعي تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية" لتناول الأبعاد والواقع والمأمول والحلول.





وحدّ د الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شروط البحث المقدم، حيث شدد على أنه لابد ألا يزيد على 20 صفحة، ويكتب على الحاسوب، على أن يوضح فيه الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث، كما يشترط أن يكون البحث مدعم بالمراجع والإحصائيات.



