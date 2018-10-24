ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

زراعة القاهرة تنظم مسابقة لعمل بحث عن الهجرة غير الشرعية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:48 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة للبحث الاجتماعي تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية" لتناول الأبعاد والواقع والمأمول والحلول.

وحدّد الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شروط البحث المقدم، حيث شدد على أنه لابد ألا يزيد على 20 صفحة، ويكتب على الحاسوب، على أن يوضح فيه الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث، كما يشترط أن يكون البحث مدعم بالمراجع والإحصائيات.

وذكر الاتحاد في بيانه أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 300 جنيه ، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 250 جنيها، أما الفائز بالمركز الثالث فسيحصل على 200 جنيه.
loading...

ترشيحاتنا

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

حرب على تويتر بين مذيع أمريكي والمتحدث باسم ميلانيا ترامب بسبب اللاجئين

حركة تنقلات داخلية مفاجئة بالتعليم لضخ دماء جديدة بالوزارة

صحيفة عبرية تكشف السبب الحقيقى لعداء أردوغان لـ محمد بن سلمان

كما توقع صدى البلد: اعتذار المخرج الفرنسي كلود ليلوش عن تكريمه بمهرجان القاهرة

حبس ممرض تحرش بمريضة تحت تأثير المخدر داخل العناية المركزة بمستشفى الدمرداش

أطعمة ومشروبات تقضي على الأرق

حماية المستهلك يحذر من انتشار عدسات لاصقة تسبب العمى

قطر تعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قلب الدوحة

الأرصاد تكشف عن موعد تساقط الأمطار على البلاد.. فيديو

شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما

غرام وانتقام.. علاقة آثمة وراء مقتل ربة منزل بالقلمون في الوادى الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو
حسين هريدى: إفريقيا تحوى 30% من الاحتياطي العالمى للمعادن.. فيديو
جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟