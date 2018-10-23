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أخبار العالم

هواوي: لن نطرح أحدث هواتفنا الذكية في السوق الأمريكية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:06 م
هاتف هواوي ميت 20
هاتف هواوي ميت 20 الذكي
أ ش أ
أعلنت شركة "هواوي" الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تنوي طرح أحدث هواتفها الذكية "ميت 20"، الذي أطلقته هذا الشهر، للبيع في السوق الأمريكية، محذرة المستهلكين هناك من احتمالية مواجهتهم مشاكل في الضمان وخدمات ما بعد البيع.

وقالت الشركة -حسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية- "لا نخطط لبيع سلسلة (ميت 20) في الولايات المتحدة"، وذلك بعد أسبوع من إطلاق 4 هواتف ذكية جديدة ضمن أحدث سلاسل هواتف هواوي في فعالية استضافتها العاصمة البريطانية لندن.

وأضافت الشركة "رغم أن أنواع ميت 20 الدولية قد تتوافر للبيع في بعض مواقع التسوق الإلكترونية الأمريكية، إلا أننا نشجع المستهلكين على قراءة تفاصيل الضمان وتكافئ الشبكة الخلوية بحرص قبل الشراء".

ويأتي قرار هواوي بعد سلسلة من الانتكاسات التي شهدتها في الولايات المتحدة هذا العام، بما فيها تأثر بيع هاتفها السابق "ميت 10" في أمريكا قبل إطلاقه بأيام بعد توجيه اتهامات لها بصلتها بالحكومة الصينية وسط تدهور في العلاقات التجارية والسياسية بين بكين وواشنطن أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن المخاوف الأمنية دفعت كبرى شركات التسويق والشبكات الخليوية الأمريكية للانسحاب من اتفاقات توزيع هاتف "ميت 10" قبل إطلاقه في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هواوي، أكبر شركة مورد لمعدات الإتصالات في العالم وثالث شركة تصنيع هواتف ذكية، استأنفت في أغسطس الماضي أمام اللجنة الفيدرالية الأمريكية للتجارة للخوض في تقييد فرصها التجارية داخل الولايات المتحدة، بدعوى أنه تم استهدافا بشكل غير عادل من قبل الحكومة الأمريكية على خلفية مخاوف أمن قومي.
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