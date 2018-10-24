عقب إفراج مصر عنها.. ماريسا تتعرى داخل مسجد في إسطنبول التركية

أثارت عارضة مجلة "بلاي بوي" ماريسا بابين، موجة من الانتقادات، وذلك عقب قيامها بالعري داخل مسجد "آيا صوفيا" بمدينة اسطنبول التركية.





قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ماريسا سافرت إلى اسطنبول برفقة المصور الأسترالي، جيسي ووكر، وقررت أخذ صورة عارية في مسجد "آيا صوفيا" والذي كان "كاتدرائية" سابقًا قبل أن تتحول إلى مسجد على يد محمد الفاتح، ومن ثم إلى متحف ديني، ذلك المكان الذي -بالإضافة إلى قدسيته- يعد من أبرز معالم العمارة البيزنطية.





وبعد شراء عباءة سوداء وارتداء الحجاب، دخلت "ماريسا" ومصورها المسجد، وقد انتقدت “ماريسا” الإجراءات الأمنية المكثفة في المسجد.





وأخذت "ماريسا" لتحقيق المغامرة صورة وهي عارية تمامًا على سطح أحد المباني المطلة على المسجد، وأشارت إلى أن علاقاتها في إسطنبول ساعدت في إنجاز مهمة جلسة التصوير.



