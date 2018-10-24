ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

عقب إفراج مصر عنها.. ماريسا تتعرى داخل مسجد في إسطنبول التركية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:34 ص
ماريسا بابين
ماريسا بابين
شريف سيد
أثارت عارضة مجلة "بلاي بوي" ماريسا بابين، موجة من الانتقادات، وذلك عقب قيامها بالعري داخل مسجد "آيا صوفيا" بمدينة اسطنبول التركية. 

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ماريسا سافرت إلى اسطنبول برفقة المصور الأسترالي، جيسي ووكر، وقررت أخذ صورة عارية في مسجد "آيا صوفيا" والذي كان "كاتدرائية" سابقًا قبل أن تتحول إلى مسجد على يد محمد الفاتح، ومن ثم إلى متحف ديني، ذلك المكان الذي -بالإضافة إلى قدسيته- يعد من أبرز معالم العمارة البيزنطية.

وبعد شراء عباءة سوداء وارتداء الحجاب، دخلت "ماريسا" ومصورها المسجد، وقد انتقدت “ماريسا” الإجراءات الأمنية المكثفة في المسجد.

وأخذت "ماريسا" لتحقيق المغامرة صورة وهي عارية تمامًا على سطح أحد المباني المطلة على المسجد، وأشارت إلى أن علاقاتها في إسطنبول ساعدت في إنجاز مهمة جلسة التصوير.

يُذكر أن ماريسا سبق أن تم حبسها في مصر بعد تعريها داخل معبد الكرنك في الأقصر.
loading...

ترشيحاتنا

طيار بارع يهبط بالطائرة وسط الشارع بين السيارات بسبب نفاد الوقود

الأرصاد تكشف عن موعد تساقط الأمطار على البلاد.. فيديو

موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

سمير غانم: أنا مكتشف رقصة الكيكي .. فيديو

ترامب: أردوغان كان قاسيا جدا في تصريحاته عن السعودية

وثائقى.. الأهلي يعزز رقمه القياسي في الوصول لنهائي دورى أبطال أفريقيا

الخارجية تشارك وتحتفي بالتكريم.. أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 من إيطاليا لدوره السياسي والاجتماعي والخدمي عبر تاريخه

الزمالك يصارع الأهلي على ضم أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما

هل تحتسب ركعة كاملة لمن لحق الإمام أثناء الركوع

حركة تنقلات داخلية مفاجئة بالتعليم لضخ دماء جديدة بالوزارة

تعرف على موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

نشوى عادل: الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا إدمان إلكتروني.. فيديو
الزراعة: ننتج 6 ملايين طن بطاطس وضعاف النفوس يعطشون السوق.. فيديو
كلمة أبو العينين في حفل تكريمه من منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية.. فيديو
حسين هريدى: إفريقيا تحوى 30% من الاحتياطي العالمى للمعادن.. فيديو
جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟